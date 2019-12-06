Фадеев опубликовал ролик с поющим длинноволосым Пригожиным

Многие не узнали продюсера.

Продюсер Максим Фадеев выложил в своем Instagram архивное видео, на котором запечатлен молодой Иосиф Пригожин. В ролике Пригожин исполняет песню "Время любви".

Фадеев поинтересовался у подписчиков, кто узнал артиста? Ведь тогда еще молодой Пригожин имел длинные волнистые волосы, поэтому узнать его довольно трудно. Некоторые пользователи вспомнили, что этот концерт проходил в Махачкале в начале 90-х.

При этом большинство подписчиков Фадеева было удивлено, что известный продюсер когда-то выступал на сцене.

Иосиф Пригожин – российский музыкальный продюсер. В разные годы продюсировал певицу Валерию (она же его жена), Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Генеральный директор телеканала "Авто Плюс".

В апреле киностудия Глюкозы и Фадеева объявила себя банкротом.

Видео: Instagram/ fadeevmaxim