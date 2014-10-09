Суд Петербурга взыскал с "Эха Москвы" 1 млн по иску Евгения Пригожина

Пригожин потребовал удалить эти сведения из публичного доступа, опровергнуть их, а также взыскать компенсацию причиненного морального вреда в сумме 5 млн руб. с Шендеровича, а также 5 млн руб. с учредителей "Эха Москвы".

В пятницу, 24 декабря, Приморский районный суд Петербурга взыскал в пользу бизнесмена Евгения Пригожина 1 млн рублей с радиостанции "Эхо Москвы" и 100 тыс. рублей с Виктора Шендеровича за его высказывания в эфире программы "Особое мнение". Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Поводом для обращения стали слова Шендеровича о Пригожине в эфире передачи "Особое мнение". Согласно исковому заявлению, которое было опубликовано пресс-службой "Конкорда", Шендерович назвал Пригожина "уголовником" и "убийцей". Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации причиненного морального вреда 9 июля.

Пригожин потребовал удалить эти сведения из публичного доступа, опровергнуть их, а также взыскать компенсацию причиненного морального вреда в сумме 5 млн руб. с Шендеровича, а также 5 млн руб. с учредителей "Эха Москвы".

По данным пресс-службы "Конкорда", принадлежащей Пригожину, в ходе процесса суд отклонил три ходатайства представителей Шендеровича и Венедиктова об отложении слушаний дела как необоснованные, исследовал все представленные доказательства и заслушал запись эфира передачи "Особое мнение", содержащую оспариваемые сведения.

Добавим, что суд установил судебную неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1 тыс. рублей в день.

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Фото: Piter.tv