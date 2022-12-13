Российские военнослужащие освободили село Берховка под Артемовском

В начале неделе российские военные освободили от противника село Парасковиевка.

Подразделения "Вагнера" освободили село Берховка под Артемовском. Населенный пункт полностью взят под контроль российских военных. Об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин в своем tg-канале.

В начале неделе российские военные освободили от противника село Парасковиевка. Благодаря взятию этого объекта военные могут перекрыть дорогу на Часов Яр — место, где снабжают ВСУ.

Глава российской частной военной компании Евгений Пригожин описал смысл боев за Артемовск (укранское название - Бахмут). В интервью журналистам "РИА Новостей" эксперт объяснил, что данный населенный пункт используется бойцами для того, чтобы полностью сковать силы противника. Он пояснил, что сейчас Вооруженные силы Украины вынуждены перебрасывать туда в ежедневном режиме все имеющиеся боевые резервы ради сохранения своего контроля над городом.

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