Российские военнослужащие освободили село Берховка под Артемовском

Подразделения "Вагнера" освободили село Берховка под Артемовском. Населенный пункт полностью взят под контроль российских военных. Об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин в своем tg-канале.
В начале неделе российские военные освободили от противника село Парасковиевка. Благодаря взятию этого объекта военные могут перекрыть дорогу на Часов Яр — место, где снабжают ВСУ.
Глава российской частной военной компании Евгений Пригожин описал смысл боев за Артемовск (укранское название - Бахмут). В интервью журналистам "РИА Новостей" эксперт объяснил, что данный населенный пункт используется бойцами для того, чтобы полностью сковать силы противника. Он пояснил, что сейчас Вооруженные силы Украины вынуждены перебрасывать туда в ежедневном режиме все имеющиеся боевые резервы ради сохранения своего контроля над городом.
Ранее на Piter.tv: Америка готова к восстановлению отношений с РФ после завершения украинского конфликта.
Фото: wirestock
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