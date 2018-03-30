Максим Фадеев посвятил песню "Ангелы" погибшим в Кемерово детям

Советский и российский певец, композитор и продюсер Макс Фадеев написал песню о погибших детях в пожаре ТЦ "Зимняя Вишня".

Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель Максим Фадеев написал новую песню, которую посвятил детям, которые погибли в пожаре ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. Максим Фадеев написал, что песня доступна бесплатно во всех официальных аккаунтах в моих соцсетях. Песни нет и не будет в iTunes и Google Play.

Кемерово. Вечная память.

Новая песня называется "Ангелы".

Всем, привет! Я хочу Вам рассказать очень печальную исторю. Но у этой истории есть удивительный финал, и вы сейчас поймёте о чем сейчас я... У меня есть Друг, зовут его Андрей, он из Краснодара. В один из дней он потерял своего сына... Я, вообще считаю, что это неестесственно - хоронить детей, но иногда в жизни бывает так. Я тоже потерял своего первого ребёнка... Я видел, как он безутешен, как он не находил себе места. Вообще, это всё ужасно - всё, что я видел... Ммм, и я... написал ему песню, она называется "Ты всё равно жив". Я написал ему песню, просто для него лично, ну и об этой ситуации. Вот, и когда прошло много лет с тех пор. Но когда случилась вот эта трагедия с детьми - он позвонил и сказал: "Макс, вот эта песня помогла мне выжить. И я хочу, что ты спел это для всех". И я переписал текст и сегодня спел это для всех. И я, очень хотел бы, если бы это помогло хоть чуть-чуть... Но в любом случае - я делаю это от души. И если это кому-то поможет, я буду счастлив. Они всё равно живы... Максим Фадеев

Вот и всё, я больше не буду прежним,

Вот и всё, и все разлетелись надежды.

Как бы я хотел вас всех обнять

И просто о многом молчать.

И "Зимняя вишня" уже не горит, —

Кричала несчастная мать!

И сердце уже не будет стучать, как всегда.

И встали часы, и будут длиннее года.

Вы — Ангелы наши, мы будем молиться за вас

Каждую секунду и час.

Припев:

Ты всё равно жив, и в сердце ты моем навсегда,

Ты всё равно жив, но так распорядилась судьба.

Ты всё равно жив, и Ангелы с тобою

Легко летят высоко, летят высоко!

Ты — жив, и в сердце ты моём навсегда.

Ты всё равно жив, но так распорядилась судьба.

Ты всё равно жив, и Ангелы с тобою легко

Летят высоко, летят высоко.

Ну, вот и всё, мы с вами встретимся позже,

Ну, вот и всё, и это изменить невозможно.

Как бы я хотел вас всех обнять, и просто о многом молчать.

И многие тысячи слов любви сказала бы каждая мать!

Я знаю, что там у вас будет всё хорошо,

И с Богом вы рядом, иначе б никто не ушёл.

Вы — ангелы наши, мы будем молиться за вас

Каждую секунду и час.

[Припев]:

Ты всё равно жив, и в сердце ты моем навсегда,

Ты всё равно жив, но так распорядилась судьба.

Ты всё равно жив, и Ангелы с тобою

Легко летят высоко, летят высоко!

Ты — жив, и в сердце ты моём навсегда.

Ты всё равно жив, но так распорядилась судьба.

Ты всё равно жив, и Ангелы с тобою легко

Летят высоко, летят высоко, летят высоко.

Видео: Максим Фадеев