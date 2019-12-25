На Дворцовой площади прошел пленэр международного фестиваля искусств

На площади стоят 12 ангелов науки, которые символизируют не только классические науки, но и этнографию, востоковедение, африканистику и вирусологию.

В воскресенье, 5 сентября, на Дворцовой площади Петербурга открылся пленэр международного фестиваля искусств. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На площади стоят 12 ангелов науки, которые символизируют не только классические науки, но и этнографию, востоковедение, африканистику и вирусологию. Их расписывают не только художники, но и все желающие.

В этом году обличия посвящены творческим личностями, которые продолжают творить, создавать, делать открытия. По словам художника, заслуженного деятеля искусств Дзерасса Лозовая, это мероприятие - счастье для художника.

Напомним, международный фонд "Мастер-класс" проходит с 1993 года. Каждый год в рамках акции вручают специальные знаки и звания мастера. В разные годы обладателями становились Лучано Паваротти, Алексей Балабанов, Андрей Мыльников.

Фото: ВКонтакте / Светалана Малякина

