Peugeot горел на Приморском шоссе

Пожар был потушен до приезда сотрудников МЧС. Информация о пострадавших отсутствует.

В понедельник, 18 ноября, в 8:22 произошел пожар в Курортном районе, в городе Сестрорецк, на Приморском шоссе, вблизи дома 266А.

Горение началось в моторном отсеке автомобиля марки Peugeot. Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, пожар был потушен до приезда сотрудников МЧС. Информация о пострадавших отсутствует.

Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что легковой автомобиль с двумя девушками упал в Дудергофский канал.

Фото: Piter.TV