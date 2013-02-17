  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Peugeot горел на Приморском шоссе
Сегодня, 10:16
81
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Peugeot горел на Приморском шоссе

0 0

Пожар был потушен до приезда сотрудников МЧС. Информация о пострадавших отсутствует.

В понедельник, 18 ноября, в 8:22 произошел пожар в Курортном районе, в городе Сестрорецк, на Приморском шоссе, вблизи дома 266А.

Горение началось в моторном отсеке автомобиля марки Peugeot. Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, пожар был потушен до приезда сотрудников МЧС. Информация о пострадавших отсутствует.

Для ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что легковой автомобиль с двумя девушками упал в Дудергофский канал.

Фото: Piter.TV

Теги: возгорание автомобиля, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии