Петржела считает, что бразильские игроки покинут "Зенит"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что бразильские футболисты могут покинуть команду. Об этом он рассказал в интервью "РБ Спорт".
По словам Петржелы, причиной ухода станет отсутствие еврокубков и возможности "продавать" себя в этих матчах. Он подчеркнул, что европейские скауты не увидят игру бразильских легионеров в составе "Зенита", потому что никто не следит за российским футболом.
Знаете, деньги могут иметь значение какое-то время. Но на первом месте для футболиста – карьера. И, если нельзя развиваться, надо, конечно, уезжать в Европу.
Властимил Петржела, экс-главный тренер "Зенита"
Напомним, что в составе "Зенита" выступают шесть бразильских игроков: защитники Дуглас Сантос и Родриаго, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Мантуан, а также нападающий Малком.
Ранее мы сообщали, что Скроботов уходит из "Зенита".
Фото: fc-zenit.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все