Петржела считает, что бразильские игроки покинут "Зенит"

В составе команды играют шесть бразильцев.

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что бразильские футболисты могут покинуть команду. Об этом он рассказал в интервью "РБ Спорт".

По словам Петржелы, причиной ухода станет отсутствие еврокубков и возможности "продавать" себя в этих матчах. Он подчеркнул, что европейские скауты не увидят игру бразильских легионеров в составе "Зенита", потому что никто не следит за российским футболом.

Знаете, деньги могут иметь значение какое-то время. Но на первом месте для футболиста – карьера. И, если нельзя развиваться, надо, конечно, уезжать в Европу. Властимил Петржела, экс-главный тренер "Зенита"

Напомним, что в составе "Зенита" выступают шесть бразильских игроков: защитники Дуглас Сантос и Родриаго, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Мантуан, а также нападающий Малком.

Ранее мы сообщали, что Скроботов уходит из "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru