Илья Скроботов уходит из "Зенита"

В сезоне-2022/23 Второй лиги Скроботов принял участие в 12 матчах за клуб и забил гол.

Футболист Илья Скроботов покидает "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Срок действия договора клуба с игроком подошел к концу. Продлевать контракт не стали. Команда благодарит спортсмена за самоотдачу.

Напомним, 22-летний футболист присоединился к "Зениту" в начале и выступал за молодежную команду.

В основном составе игрок дебютировал четыре года назад. Свой первый гол он забил 18 апреля 2018 года в игре против "Динамо".

В сезоне-2022/23 Второй лиги Скроботов принял участие в 12 матчах за "Зенит"-2 и забил гол.

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Фото: Телеграм / Зенит