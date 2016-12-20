Причиной якобы стал тот факт, что Верзилов находился в коме в 2018 году после отравления.

Издателю "Медиазоны" и акционисту Петру Верзилову назначили психиатрическую экспертизу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава междурнародной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьёва, который защищает Верзилова.

О назначении психиатрической экспертизы стало известно на допросе Верзилова в Следственном комитете. Причиной назвали тот факт, что Верзилов был в коме в 2018 году после отравления.

Сообщается, что следователи не выдают копию постановления о назначении экспертизы.

Расследование отравления Пети, как известно, не ведется. Павел Чиков, глава "Агоры"

Ранее Петру Верзилову предъявили обвинение из-за канадского паспорта.

Видео: СК России