Издателю "Медиазоны" и акционисту Петру Верзилову назначили психиатрическую экспертизу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава междурнародной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьёва, который защищает Верзилова.
О назначении психиатрической экспертизы стало известно на допросе Верзилова в Следственном комитете. Причиной назвали тот факт, что Верзилов был в коме в 2018 году после отравления.
Сообщается, что следователи не выдают копию постановления о назначении экспертизы.
Расследование отравления Пети, как известно, не ведется.
Павел Чиков, глава "Агоры"
Ранее Петру Верзилову предъявили обвинение из-за канадского паспорта.
Видео: СК России
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