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Петру Верзилову назначили психиатрическую экспертизу

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Причиной якобы стал тот факт, что Верзилов находился в коме в 2018 году после отравления.

Издателю "Медиазоны" и акционисту Петру Верзилову назначили психиатрическую экспертизу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава междурнародной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьёва, который защищает Верзилова.

О назначении психиатрической экспертизы стало известно на допросе Верзилова в Следственном комитете. Причиной назвали тот факт, что Верзилов был в коме в 2018 году после отравления.

Сообщается, что следователи не выдают копию постановления о назначении экспертизы.

Расследование отравления Пети, как известно, не ведется.

Павел Чиков, глава "Агоры"

Ранее Петру Верзилову предъявили обвинение из-за канадского паспорта.

Видео: СК России

Теги: агора, верзилов, психиатрическая экспертиза
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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