К памятнику Петру I на Сенатской площади возложили цветы в День города

Петербуржцев с праздником поздравил глава региона, депутаты Госдумы и почетные граждане.

В День города на Сенатской площади прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I, участие в которой приняли бывший губернатор Петербурга и нынешний председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутаты государственной думы Сергей Боярский и Михаил Романов, а также почетные граждане города и представители Вооруженных сил РФ и МВД России.

Перед началом церемонии прозвучала песня "Неповторимый Петербург" в исполнении хора Академической Капеллы в сопровождении духового оркестра.

Судя по кадрам, опубликованным в telegram-канале "Пул 78", также прошел салют.

Ранее мы писали, что глава Ленобласти поздравил Петербург с Днем города.

Фото: telegram-канал "Пул 78"