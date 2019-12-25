Глава Ленобласти поздравил Петербург с Днем города

Александр Дрозденко выразил надежду, что регионы продолжат сотрудничество.

В четверг, 27 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал поздравление петербуржцев с 318-й годовщиной со дня основания города на Неве. Он напомнил, что два региона связывает общее прошлое и яркое настоящее.

По словам Дрозденко, Петербург и Ленобласть установили крепкую дружбу, постоянно сотрудничают по разным направлениям и, выразил надежду глава области, будут дальше развивать партнерские отношения на благо жителей.

От лица жителей Ленинградской области передаю петербуржцам самые искренние пожелания здоровья, добра и успехов заключил Дрозденко, пожелав соседу новых замечательных побед.

Ранее мы писали, что губернатор и глава ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем города.

Фото: Piter.tv