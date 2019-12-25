Губернатор и глава ЗакСа поздравили петербуржцев с Днем города

Чиновники отметили, что город демонстрирует устойчивый экономический рост, а индекс его промышленного производства – один из высочайших в стране.

В четверг, 27 мая, Петербург отмечает День города. С праздником петербуржцев поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Чиновники отметили, что прошло уже 318 лет с того момента, как по воле Петра Первого был основан Санкт-Петербург – город-крепость, город-порт, имперская столица, город-музей, город-ученый, город-труженик и город-воин.

Мы гордимся великой историей Петербурга, творениями зодчих, музыкантов, писателей и поэтов, научными открытиями и трудовыми свершениями многих поколений. Наш город свято хранит память о тяжелейших годах блокады, мужестве, стойкости, сплоченности и героизме ленинградцев. отмечается в поздравлении

Беглов и Макаров заметили, что за минувший год, в тяжелую ситуацию, горожане доказали, что мы снова смогли объединиться ради решения общей задачи. Нашими героями стали медики, волонтеры, учителя, социальные работники.

Сегодня наш город демонстрирует устойчивый экономический рост. Индекс промышленного производства у нас – один из высочайших в России. Мы активно развиваем судостроение, высокотехнологические секторы, увеличиваем объемы экспорта, строим новые индустриальные комплексы и транспортные магистрали. рассказали в Смольном

Чиновники отметили, что все мероприятия пройдут с соблюдением предписаний Роспотребнадзора: на Дворцовой площади состоится концерт звезд мировой оперы, начал работу Международный книжный салон.

Беглов и Макаров пожелали петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и новых достижений на благо города и страны.

Ранее мы писали, что ЗакС утвердил во втором чтении законопроект о штрафах для владельцев авто, которые мешают пройти к мусоркам.

Фото: Piter.tv