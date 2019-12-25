Петрозаводское шоссе планируют расширить

Также идет строительство участка Софийской улицы до Заводского проспекта.

Во время планового объезда Колпинского района в субботу, 3 октября, стало известно, что Петрозаводское шоссе в Колпино планируют расширять. Об этом сообщили в Смольном.

Сообщается, что специалисты занимаются строительством двухуровневой развязки на пересечении Вознесенского и Петрозаводского шоссе. Напомним, что в прошлом году открыли Усть-Ижорское шоссе, Финляндскую улицу и Оборонную улицу до Вознесенского шоссе с виадуком через железнодорожные пути.

Кроме того, участок Софийской улицы до Заводского проспекта готов на 56%.

Ранее мы писали, что в Колпино появится детская поликлиника.

Фото: Piter.TV