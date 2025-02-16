Петростат зафиксировал резкий скачок цен на овощи в январе 2026 года

Огурец подскочил в стоимости на 43 процента за месяц.

Январь 2026 года преподнес петербуржцам неприятный сюрприз в виде рекордного подорожания базовых овощей. Свежие огурцы взлетели в цене на 43,2 процента в Северной столице и на 40,8 процента в Ленинградской области, а помидоры прибавили 27,4 процента и 19,6 процента соответственно. Об этом сообщил Петростат.

Специалисты Петростата зафиксировали существенное удорожание практически всей продуктовой корзины. Вслед за огурцами и помидорами подтянулись и другие категории товаров. Детское питание в виде фруктово-ягодных консервов стало тяжелее для кошелька на 6,5 процента. Любителям крепких напитков придется платить больше: водка подорожала на 4,8 процента. Мясной отдел тоже не порадовал — говядина (кроме бескостной) прибавила в цене 4,1 процента.

В списке подорожавших продуктов также оказались шоколад, растворимый кофе, сладкая газировка, вермишель, овсяные хлопья "Геркулес", консервированные овощи, ультрапастеризованное молоко, рыбные консервы и майонез. Как говорится в отчете статистического ведомства, сладкий перец стал приятным исключением и единственным овощем, показавшим отрицательную динамику — минус 12,1 процента.

