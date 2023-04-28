В Петербурге подсчитали рост цен на продукты и выявили подорожание мяса и молока

Петростат опубликовал данные о минимальном наборе продуктов и динамике их стоимости.

Петростат сообщил, что с декабря прошлого года по октябрь 2025 года продовольственные товары без учета овощей, картофеля и фруктов подорожали на 2,25%. По данным ведомства, говядина выросла в цене на 7,4%, до 700 рублей за 1 килограмм. Свинина подорожала на 9,43%, до 382 рублей за 1 килограмм, а мясо куры увеличилось в стоимости на 2,8%, до 243 рублей за 1 килограмм.

Стоимость вареной колбасы достигла 669,9 рубля за 1 килограмм, что соответствует росту на 5,56%. Пастеризованное молоко подорожало на 3,88%, до 101 рубля за 1 литр. Творог вырос в цене на 5,2%, до 546 рублей за 1 килограмм, а твердые и полутвердые сыры — на 6,5%, до 1 107 рублей за 1 килограмм.

Петростат отметил снижение стоимости яиц на 12%, до 113 рублей за десяток. Картофель стал дешевле на 22%, до 43 рублей за 1 килограмм. Цена яблок уменьшилась на 0,63%, до 167 рублей за 1 килограмм.

По информации ведомства, стоимость минимального набора продуктов питания в октябре 2025 года составила 8 437,88 рубля в расчете на месяц.

Фото: pexels