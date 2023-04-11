Цена ОСАГО изменится с апреля из-за автоперерасчета коэффициента бонус-малус

Цена ОСАГО изменится с 1 апреля 2026 года из-за автоперерасчета коэффициента бонус-малус. Об этом сообщается на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Отмечается, что для водителей, которые становились виновниками аварий, перерасчет коэффициента увеличится. Для безаварийных водителей показатель снизится. В пресс-службе РСА отметили, что обновление коэффициента происходит ежегодно для всех водителей и действует один год.

Минимальное значение коэффициента составляет 0,46, а для аварийных водителей максимальный коэффициент может достигать 3,92. Такой рост увеличивает стоимость ОСАГО. Но при первичном заключении договора ОСАГО коэффициент в отношении "новичка" будет равен 1,17.

