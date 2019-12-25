Петроградский районный суд отстранил трех членов УИК

Как сообщили в пресс-службе, по решениям суда отстранены Катерина Емельянова (УИК 1646), Марат Нафиков (1646), Анастасия Федосеева (1662).

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел четыре административных исковых заявления УИК) Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в воскресенье, 19 сентября,.

Как сообщили в пресс-службе, по решениям суда отстранены Катерина Емельянова (УИК 1646), Марат Нафиков (1646), Анастасия Федосеева (1662). Также отметили, что в отношении Полины Небора (1658) производство было прекращено, потому что комиссия отказалась от иска.

Ранее в Петербурге суд отстранил четырех членов УИК на выборах. Всего суд зарегистрировал 12 административных исковых заявлений об отстранении 11 членов УИК и одного наблюдателя.

Фото: Piter.tv