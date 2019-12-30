В квартире на Петроградке на ребенка обвалился потолок. Появилось видео с места

Спасатели сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Утром в субботу, 18 января, в соцсетях появилось сообщение об обвалившемся потолке в квартире дома на Большом проспекте Петроградской стороны. Очевидцы рассказали, что потолок упал в комнате со спящим ребенком, а одеяло и пенопластовые плиты смягчили удар.

Как позже сообщили Piter.tv в ГУ МЧС по Петербургу, в коммунальной квартире на шестом этаже жилого дома №70/72 по Большому проспекту ПС отслоился слой штукатурки в одной из семи комнат. С потолка упало два квадратных метра штукатурки.

Отмечается, что восстановление будет вестись силами управляющей компании. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Непокоренных открыто движение после прорыва трубы.

Фото, видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"