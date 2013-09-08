На станции метро "Петроградская" нашли пассажира с перелом черепа

Мужчина был обнаружен сотрудниками метрополитена, передан бригаде скорой помощи. При просмотре видеонаблюдения установлено, что при выходе из вагона метро неизвестный, на вид 60 лет, ударил мужчину кулаком в лицо.

В Петербурге 57-летний мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии после поездки в метро. Его без сознания нашли на платформе станции метро "Петроградская". Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчину госпитализировали вечером 8 декабря с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой лобной области и лобной доли, кровоизлиянием, перелом затылочной кости с переходом в основания черепа, поперечным переломом правой височной кости, алкогольной интоксикацией. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии и опросу не подлежит.

Мужчина был обнаружен сотрудниками метрополитена, передан бригаде скорой помощи. При просмотре видеонаблюдения установлено, что при выходе из вагона метро неизвестный, на вид 60 лет, ударил мужчину кулаком в лицо, из-за чего потерпевший упал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv