"Петроградская" 24 мая будет работать без ограничений

Станция метро "Петроградская", на которой идёт капитальный ремонт эскалатора, 24 мая будет работать в обычном режиме, вестибюль будет открыт для входа и выхода пассажиров.
Как рассказали в петербургском метрополитене, изначально планировалось закрыть вестибюль "Петроградской" на один день на вход и выход. Но учитывая важность станции для пассажиров и возросший турпоток, принято решение не ограничивать работу станции в выходные дни.
По рабочим дням до 18 июля на "Петроградской" по-прежнему действуют ограничения. Будьте внимательны! Подробнее об изменениях режима работы станций метро.
Накануне в вагоне метрополитена в Петербурге дебошир распылил содержимое перцового баллончика. Инцидент случился 19 мая в 23:40, мужчина вышел на станции "Московские ворота".
Фото: Piter.tv
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