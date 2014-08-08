"Петроградская" 24 мая будет работать без ограничений

Изначально планировалось закрыть вестибюль "Петроградской" на один день на вход и выход.

Станция метро "Петроградская", на которой идёт капитальный ремонт эскалатора, 24 мая будет работать в обычном режиме, вестибюль будет открыт для входа и выхода пассажиров.

Как рассказали в петербургском метрополитене, изначально планировалось закрыть вестибюль "Петроградской" на один день на вход и выход. Но учитывая важность станции для пассажиров и возросший турпоток, принято решение не ограничивать работу станции в выходные дни.

По рабочим дням до 18 июля на "Петроградской" по-прежнему действуют ограничения. Будьте внимательны! Подробнее об изменениях режима работы станций метро.

Накануне в вагоне метрополитена в Петербурге дебошир распылил содержимое перцового баллончика. Инцидент случился 19 мая в 23:40, мужчина вышел на станции "Московские ворота".

Фото: Piter.tv