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"Петроградская" 24 мая будет работать без ограничений
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"Петроградская" 24 мая будет работать без ограничений

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Изначально планировалось закрыть вестибюль "Петроградской" на один день на вход и выход.

Станция метро "Петроградская", на которой идёт капитальный ремонт эскалатора, 24 мая будет работать в обычном режиме, вестибюль будет открыт для входа и выхода пассажиров.

Как рассказали в петербургском метрополитене, изначально планировалось закрыть вестибюль "Петроградской" на один день на вход и выход. Но учитывая важность станции для пассажиров и возросший турпоток, принято решение не ограничивать работу станции в выходные дни.

По рабочим дням до 18 июля на "Петроградской" по-прежнему действуют ограничения. Будьте внимательны! Подробнее об изменениях режима работы станций метро.

Накануне в вагоне метрополитена в Петербурге дебошир распылил содержимое перцового баллончика. Инцидент случился 19 мая в 23:40, мужчина вышел на станции "Московские ворота". 

Фото: Piter.tv

Теги: метро, петроградская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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