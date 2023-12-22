В Петро-Славянке произошел пожар в офисном здании

Пламя вспыхнуло в доме на Софийской улице.

В Колпинском районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. На Софийской улице в доме № 101 полыхало офисное здание. Пламя охватило квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:24. Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В 05:02 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv