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В Петро-Славянке произошел пожар в офисном здании
Сегодня, 9:19
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В Петро-Славянке произошел пожар в офисном здании

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Пламя вспыхнуло в доме на Софийской улице.

В Колпинском районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. На Софийской улице в доме № 101 полыхало офисное здание. Пламя охватило квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:24. Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

В 05:02 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: петро-славянка, пожар в офисном здании, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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