В Петро-Славянке произошел пожар в офисном здании

В Колпинском районе сегодня, 15 мая, произошел пожар. На Софийской улице в доме № 101 полыхало офисное здание. Пламя охватило квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:24. Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины.
В 05:02 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.
Фото: Piter.tv
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