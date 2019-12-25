Переходы на площади Победы украсили световым панно с фото времен Великой Отечественной войны

Изображения предоставили сотрудники мемориального комплекса Монумента героическим защитникам Ленинграда.

После ремонта в подземном переходе на площади Победы установили световые панно со снимками времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что ранее переход украшали коллажи без подсветки. Новые изображения были предоставлены сотрудниками мемориального комплекса "Монумент героическим защитникам Ленинграда". На них можно проследить за буднями осажденного города.

Напомним, что ремонт в локации проходил по просьбе ветеранских организаций и общественных объединений. В общей сложности мероприятия длились 4 месяца.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге появятся три новых памятника.

Фото: gov.spb.ru