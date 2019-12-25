Церкви Серафима Саровского в Петергофе вернули исторический облик

После войны полуразрушенное здание сильно изменили ради торговых складов.

Церкви святого преподобного Серафима Саровского подворья Серафимо-Дивеевского монастыря, расположенной на Ораниенбаумском шоссе в Петергофе, вернули исторический облик. Как рассказали в пресс-службе КГИОП, церковь является памятником федерального значения.

Церковь построили в начале XX века по личному распоряжению императора Николая II, поскольку императорская семья почитала преподобного Серафима Саровского. Здание сильно пострадало в Великую Отечественную войну, потеряв колокольню и главки, в послевоенное время разбитую церковь отдали Петродворецторгу под торговые склады, из-за чего внутреннее пространство разделили бетонными перекрытиями, а алтарь пробили грузовым лифтом. Кроме того, к фасаду пристроили угольную котельную с трубой.

В 2012 году церковь взялись реставрировать, пятиглавие и колокольню восстановили, обновили фасады. В 2021 году в церкви отреставрируют разрушенные интерьеры. Город выделил на данные работы порядка 252,8 млн. рублей.

(на фото церковь до реставрации)

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Фото: пресс-служба КГИОП