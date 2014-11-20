Петергофское шоссе у ЛЭМЗ затопило водой из прорванной трубы

На месте уже работают специалисты аварийной бригады.

Утром 6 марта Петергофское шоссе недалеко от Ленинградского Электромеханического завода залило водой. Об этом рассказали очевидцы потопа в соцсетях.

Автомобилист, заснявший разлив на видео, отметил, что на дороге образовалась ледяная каша. По словам мужчины, на месте аварии уже работает "Водоканал" и устраняет прорыв трубы. На видео заметно, что вода покрывает почти всю проезжую часть, но не создает проблем для движения автомобилей. Также затопленными оказались обочины.

Молодцы! Смыли соль))) в шутку порадовались комментаторы

Также мы писали, что упавший на пути в петербургском метро мужчина погиб.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Валентин Волков