Петергофские фонтаны могли оказаться под угрозой "осушения"

Но Администрация города успокоила петербуржцев, что этого не произойдет.

Жизнь фонтанов в Петергофе оказалась под угрозой. Виной этому - застройщики. О проблеме сообщил "Петербургский дневник".

Фонтанный комплекс может остаться без воды, если исчезнет система водоводов, которая берет свое начало у Ропшинских высот. В квартале рядом с Бабигонским шоссе планируют возвести восемь жилых домов, школу, поликлинику, три детских сада, спортивный и торговый комплексы. Ранее компания-застройщик заявляла о том, что собирается осушить будущую территорию застройки. Неподалеку находятся водоводы. Петербуржцы считают, что это создает угрозу исчезновения фонтанов.

Однако все оказалось не так страшно. Администрации Петродворцового района сообщила, что водоподводящая система и парки не входят в проект планировки территории, и потому - они не пострадают.

Также оказалось, что водоподводящая система фонтанов никому не принадлежит. Музей-заповедник "Петергоф" готов взять ее под свое крыло, но только после того, как она перейдет в федеральную собственность. Тогда, уверены в музее, вопроса об "осушении" больше не появится.

Всего в дворцово-парковом ансамбле Петергофа 176 фонтанов и четыре каскада.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петергофе из-за Дня города ограничат движение транспорта.

Фото: vk.com/peterhof_museum