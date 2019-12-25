На первый конкурс музея заявки никто не подал.

ФГБУ "Государственный музей-заповедник "Петергоф" повторно объявил конкурс на первый этап реставрации Верхнего сада - своего рода парадного двора этого удивительного архитектурного ансамбля.

Как отмечается в соответствующей закупке, заявки от реставрационных фирм принимаются до 29 мая.

Аналогичная закупка "Петергофа" была размещена в конце февраля. Однако, как сообщается в ее материалах, ни одной заявки на выполнение этого важного и масштабного проекта не поступило.

Реставрационные работы в Верхнем саду, как планируется, будут продолжаться до декабря 2023 года. На них выделяется около 386,2 миллионов рублей.

Специалистам предстоит заняться фонтаном "Межеумный", фонтанной водоподводящей системой, оградой сада, каналом Гольца, плотиной на этом канале, другими объектами.

Верхний сад имеет важное значение в художественном облике ансамбля Петергофа и выполняет роль парадного двора – курдонера. На его территории расположено, в частности, 5 прудов с фонтанами.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге завершаетсся реставрация церкви Захарии и Елизаветы каре Смольного монастыря.

Фото: peterhofmuseum.ru