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Оперативники задержали женщину с килограммом амфетамина
Сегодня, 13:02
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nadiputintseva
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Оперативники задержали женщину с килограммом амфетамина

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По факту "находки" возбуждено уголовное дело.

Вечером 23 марта  полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу с килограммом психотропа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Известно, что 38-летнюю петербурженку задержали на улице Подвойского около дома №48/1. Экспертиза показала, что при себе женщина имела 954,4 грамма амфетамина.

На данный момент, злоумышленницу отпустили под обязательство о явке. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ". 

Напомним, после обысков экономическая полиция изъяла из автосалонов машин на 150 млн рублей.

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Теги: новости спб , происшествия , сбыт наркотиков , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия

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