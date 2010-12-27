Оперативники задержали женщину с килограммом амфетамина

По факту "находки" возбуждено уголовное дело.

Вечером 23 марта полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу с килограммом психотропа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Известно, что 38-летнюю петербурженку задержали на улице Подвойского около дома №48/1. Экспертиза показала, что при себе женщина имела 954,4 грамма амфетамина.

На данный момент, злоумышленницу отпустили под обязательство о явке. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ".

Напомним, после обысков экономическая полиция изъяла из автосалонов машин на 150 млн рублей.