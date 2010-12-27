После обысков экономическая полиция изъяла из автосалонов машин на 150 млн рублей

На спецтехнике увезли 315 автомобилей.

Петербургские автосалоны терпят убытки, так как экономическая полиция в течении двух дней изымает авто отечественного автопрома и иномарки. Причиной послужили обыски, после задержания преступной группировки. Их подозревают в сообществе с автосалонами.

Как сообщает "Фонтанка", сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после проверки приступили к изъятию "товара" в трех автосалонах города на Неве. Помогали оперативникам больше 50 эвакуаторов, а также 2 автовоза. Иномарки "Хендай", "Ниссан", "Фольксваген" и российский автопроп изъяли из "Автопорта" на Выборгском шоссе, из "Астории Моторс" на Софийской и из салона "Приморский" на Коломяжской.

Правоохранительные органы изъяли 315 автомобилей, которые находились на складе временного хранения "Фаворит" в Ломоносовском районе. Общая стоимость обнаруженных машин составляет около 150 млн рублей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что экономическая полиция Петербурга объединит 70 эпизодов о мошенничестве в единое дело о преступном сообществе.