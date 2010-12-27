Экономическая полиция Петербурга объединит 70 эпизодов о мошенничестве в единое дело о преступном сообществе

Правоохранительные органы проводят обыски в автосалонах, руководство которых подозревается в мошенничестве.

В Петербурге экономическая полиция начала проведения масштабных оперативных мероприятий по обыску автосалонов, которых подозревают в мошенничестве. Сотрудники заведений работают по отработанной годами схеме: они объясняют покупателям машин эконом-класса, что уплаченных денег за автомобиль больше недостаточно. Персонал заставляет человека поверить, что купленной им машины больше нет, но он может “доплатить” за другую с более дорогой комплектацией. Когда клиент начинает возмущаться, мошенники обращают внимание гражданина на мелкий шрифт в договоре, в котором сказано, что если дополнительных денежных вливаний не будет, то он вообще ничего не получит. Средства ему, конечно, не вернут.

В оперативных действиях принимают участие более 150 человек. Затем полученные материалы планируется объединить в общее дело о преступном сообществе. Уже с утра 20 марта полиция приступила к работе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

По данным правоохранительных органов, сотрудники МВД и ГУ Росгвардии обойдут около 70 квартир и офисов Северной столицы. Помещения обыскивают из-за должностных лиц, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Изначально в ситуации разбирался “потребительский отдел” полиции. Затем дело передали отделению по экономическим преступлениям.

