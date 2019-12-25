Петербурженку подозревают в убийстве собственной пожилой матери

Тело женщины с раной в животе нашли в квартире на Кондратьевском проспекте.

В пятницу, 4 сентября, петербургские полицейские задержали 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве ее пожилой матери. Как стало известно Piter.TV, о трупе 65-летней женщины в квартире на Кондратьевском проспекте в полицию сообщили 3 сентября.

Поначалу на теле не нашли внешних признаков насильственной смерти, но проведенная позднее экспертиза установила, что женщина умерла из-за колото-резаного проникающего ранения в живот. Дочь погибшей стала главной подозреваемой в убийстве, возбуждено уголовное дело.

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