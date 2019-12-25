Петербурженку осудят за убийство собственной матери. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, где уже утвердили обвинительное заключение по уголовному делу женщины.
Следствие полагает, что 1 сентября этого года обвиняемая повздорила с матерью дома на Кондратьевском проспекте. В ходе буйного конфликта 42-летняя женщина схватила нож и ударила мать в живот один раз. Скорую помощь горожанка решила не вызывать, самостоятельно помощь тоже не оказала, из-за чего состояние здоровье матери ухудшилось, и та умерла.
Уголовное дело рассмотрят в Калининском районном суде.
Ранее мы рассказывали, что с нескольких земельных участков в Ленобласти исчез песок на 1,1 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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