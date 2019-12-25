В ходе ссоры женщина ранила мать ножом, и та умерла спустя некоторое время.

Петербурженку осудят за убийство собственной матери. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, где уже утвердили обвинительное заключение по уголовному делу женщины.

Следствие полагает, что 1 сентября этого года обвиняемая повздорила с матерью дома на Кондратьевском проспекте. В ходе буйного конфликта 42-летняя женщина схватила нож и ударила мать в живот один раз. Скорую помощь горожанка решила не вызывать, самостоятельно помощь тоже не оказала, из-за чего состояние здоровье матери ухудшилось, и та умерла.

Уголовное дело рассмотрят в Калининском районном суде.

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Фото: Piter.TV