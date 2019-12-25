Петербурженку оштрафовали на 15 тысяч за приглашенных в карантин гостей

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал петербурженку, нарушившую условия карантина в своей квартире. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как выяснилось, 3 апреля девушка приехала в Россию через МАПП "Бороисоглебск" на границе с Норвегией. Тремя днями позже туристку ознакомили с постановлением, согласно которому она должна соблюсти домашний карантин, чтобы воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. Однако в тот же день девушка позвала домой гостей, чем нарушила требования.
Петербурженку оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Ранее за прогулку на детской площадке петербуржца оштрафовали на 15 тыс. рублей.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )