Петербурженку обязали вернуть миллионы за фиктивный брак с бойцом СВО

Фиктивный брак ради прописки обошелся жительнице Петербурга в 8 млн.

В Санкт-Петербурге рассмотрено гражданское дело о признании недействительным брака, заключенного между петербурженкой и участником специальной военной операции. Установлено, что женщина, являясь гражданкой другого государства, предложила мужчине зарегистрировать брак исключительно для получения регистрации по месту жительства в Петербурге и возможности проживания в городе вместе с детьми. При этом в своей стране она состояла в браке с другим мужчиной.

За заключение брака женщина передала мужчине денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. После регистрации брака совместного проживания и ведения общего хозяйства супруги не осуществляли. Впоследствии мужчина был направлен в зону специальной военной операции и погиб. Женщина, оформив статус супруги, получила государственные выплаты и компенсации на общую сумму более восьми миллионов рублей.

Родная сестра погибшего, узнав о наличии зарегистрированного брака, обратилась в суд. В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что брак был фиктивным и заключался без намерения создать семью. Суд аннулировал запись о заключении брака, признал женщину утратившей право на получение выплат и определил право на компенсации за родственницей погибшего. С петербурженки в доход Российской Федерации взыскано более восьми миллионов рублей, а также свыше 80 тысяч рублей государственной пошлины.

Фото: Piter.TV