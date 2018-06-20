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У петербурженки в Дубае украли часы за почти миллион рублей
Сегодня, 12:11
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Rybka123

У петербурженки в Дубае украли часы за почти миллион рублей

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Аксессуар был выполнен из белого золота с обрамлением из бриллиантов.

Полиция Санкт-Петербурга займется расследованием дело о пропаже дорогостоящих часов у местной жительницы. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, в отдел обратилась 40-летняя учредительница грузовой компании. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что в начале месяца ее пребывание в Дубае завершилось пропажей швейцарских часов стоимостью 900 тысяч рублей. Люксовый аксессуар черного цвета с циферблатом из белого золота и обрамлением из бриллиантов, по мнению заявительницы был украден в аэропорту в Терминале номер 1.

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Фото: Piter.TV

Теги: дубай, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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