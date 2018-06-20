Зимой в Петербург туристов будут завлекать программой лояльности

Обычно, всплеск туристов в Петербург наблюдается в весенне-летний период и пору Белых ночей.

Санкт-Петербург пользуется огромной популярностью у туристов со всего мира, но особый всплеск наблюдается в весенне-летний период и пору Белых ночей. Вопросом сокращения сезонной зависимости турпотока озадачились в правительстве города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Для того, чтобы привлекать туристов и в другие времена года, разработали план мероприятий. Реализовывать его будут органы исполнительной власти, а также туристические операторы и учреждения культуры.

В низкий сезон планируется задействовать программу лояльности туруслуг, делать акцент на фестивалях, крупных мероприятиях, а также развивать свадебный и гастрономический туризм.

Ранее на Piter.TV: На сайте МЧС заработала онлайн-регистрация тургрупп.

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