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Зимой в Петербург туристов будут завлекать программой лояльности
Сегодня, 11:46
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nastya960

Зимой в Петербург туристов будут завлекать программой лояльности

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Обычно, всплеск туристов в Петербург наблюдается в весенне-летний период и пору Белых ночей.

Санкт-Петербург пользуется огромной популярностью у туристов со всего мира, но особый всплеск наблюдается в весенне-летний период и пору Белых ночей. Вопросом сокращения сезонной зависимости турпотока озадачились в правительстве города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Для того, чтобы привлекать туристов и в другие времена года, разработали план мероприятий. Реализовывать его будут органы исполнительной власти, а также туристические операторы и учреждения культуры.

В низкий сезон планируется задействовать программу лояльности туруслуг, делать акцент на фестивалях, крупных мероприятиях, а также развивать свадебный и гастрономический туризм.

Ранее на Piter.TV: На сайте МЧС заработала онлайн-регистрация тургрупп.
​​​​​​​Фото: Piter.TV

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Теги: белые ночи, программа лояльности, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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