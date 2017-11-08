Петербурженку, исчезнувшую вчера вместе с ребенком, обнаружили у соседей

Благополучный исход подтвердили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

В четверг, 31 декабря, родственники петербурженки, которую искали вместе с сыном, сообщили в соцсетях, что поиски прекращены. Пропавшие нашлись живые и здоровые. Об этом сообщил "Мегаполис".

Женщину нашли в квартире соседей. Накануне она забрала сына из детсада и перестала выходить на связь с мужем. К соседям женщина пришла сама, это установили по камерам видеонаблюдения. Подробностями о причинах сложившейся ситуации родственники решили не делиться. Благополучный исход подтвердили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Ранее мы писали, что поисковики "Лиза Алерт" рассказали, когда они отказывают в поисках.

Фото: "ЛизаАлерт" / Вконтакте