Петербурженки стесняются просить зарплату наравне с мужчинами

Петербурженки скромнее в своих зарплатных ожиданиях на 6% по сравнению с москвичками.

Стало известно, что зарплатные ожидания петербурженок на 8% ниже, чем у мужчин. В Северной столице на рынке труда практически нет сфер, где бы женщины претендовали на больший доход, чем у коллег мужского пола. Об этом сообщили 7 ноября аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалисты проанализировали резюме по 30 популярным позициям рынка труда Москвы и Петербурга за октябрь. Примечательно, что петербурженки скромнее в своих зарплатных ожиданиях на 6% по сравнению с москвичками.



В сферах бизнес-аналитики и программирования отмечается самый значительный разрыв в обоих мегаполиса. Так, в первом случае женщины готовы работать за 105 тыс. рублей в месяц, что на 30 тыс. меньше, чем получают на той же должности мужчины. Зарплатные ожидания программистки составляют 125 тыс. рублей, при этом их коллеги претендуют на 150 тыс. рублей.

Однако наблюдаются и совпадения в зарплатных ожиданиях в Петербурге. Так риелторы обоих полов хотят получать по 120 тыс. рублей. Менеджеры по развитию и финансовые аналитики - 100 тыс. рублей в месяц. Проектировщицы, так же как и проектировщики, оценивают свой труд в 90 тыс. рублей. Достойной оплатой труда в 80 тыс. рублей независимо от пола считают PR-менеджеры. Специалисты по работе с клиентами и маляры-отделочники обоих полов хотели бы получать по 65 тыс. рублей.

В Москве оценили дефицит трудовых ресурсов на стройках в 40%. На стройках в столице на данный момент работают около 40 тысяч человек.

Фото: pexels