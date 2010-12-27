Петербурженка съела уголовное дело и получила условку

Женщины надеялись спасти родственника, который находился в СИЗО за убийство.

Две петербурженки решили спасти законного от уголовного наказания и уничтожили материалы дела необычным путем. Одна из нарушительниц съела всю документацию. Немногим ранее по делу была также осуждена еще одна соучастница процесса.

Суд признал вину Алексея Джигайло, который в 2016 году совершил убийство 63-летнего петербуржца. После вынесения вердикта приговор обжаловали. Чтобы спасти близкого человека, его мать и жена решились на экстренные меры. В 2017 году они получили на руки материалы уголовного дела и сняли с него копию. Далее она перешла в руки подозреваемого, находящегося в СИЗО. На основе полученных сведений им удалось подделать документы, чтобы смягчить вину Джигайло. Затем бумаги отнесли обратно в канцелярию суда и заменили оригиналы на фальшивки.

После проделанных махинаций мужчина получил два года исправительной колонии за фальсификацию, а его мать и супруга - по полтора года условно. Приговор по делу об убийстве рассматривается.

Ранее Piter.tv писал о том, что арест всех фигурантов по делу о теракте в петербургском метро продлен до 12 ноября.

Фото: Piter.tv