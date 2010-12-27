Арест всех фигурантов по делу о теракте в петербургском метро продлен до 12 ноября

Следствие считает, что подсудимые могут сбежать или воспрепятствовать производству дела.

В понедельник, 22 июля, состоялось выездное заседание Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге, на котором было принято продлить арест всех фигурантов дела о теракте в петербургском метро. Новость сообщило информагенство "Интерфакс".

Через адвокатов подсудимые просили смягчить меру пресечения, заменив ее на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. Несмотря на просьбу обвиняемых и доводы защиты, коллегия судей не нашла оснований для смягчения наказания. Все 11 заключенных останутся в изоляторе как минимум до 12 ноября.

Одна из подсудимых, Шохиста Каримова, выступила с обращением "ко всему Петербургу, к Москве, к президенту Путину" с просьбой остановить "подставу невинных людей". Все остальные заключенные также не признают своей вины, некоторые заявляли о пытках.

Напомним, что взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне "Сенная площадь" – "Технологический институт". Предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов и еще 15 пассажиров погибли. Ущерб от теракта составил 110 млн рублей.

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