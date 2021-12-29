Петербурженки рассказали, что подарят мужчинам на 23 февраля

В числе подарков оказались сертификаты, средства личной гигиены, товары для спорта и пр.

В преддверии 23 февраля жительницы Петербурга рассказали, что собираются подарить своим мужчинам. Исследование провели специалисты сервиса "Авито".

Около 18% петербурженок хотят преподнести защитникам средства личной гигиены – дезодорант, пену или крем для бритья. Еще 28% вручат подарочные сертификаты.

Около 23% женщин остановили свой выбор на товарах для спорта, 13% будут банальны и подарят носки и нижнее белье. Среди популярных подарков также оказались книги и алкоголь.

Сами мужчины хотели бы получить на 23 февраля какой-нибудь гаджет – телефон или ноутбук.

Ранее большинство петербуржцев заявили, что в Северной столице много приезжих.

Фото: pexels.com