Большинство петербуржцев уверены, что в Северной столице много приезжих

В связи с этим треть опрошенных опасается, что люди из других городов составят им конкуренцию при трудоустройстве.

Стало известно, работники каких сфер в Петербурге считают, что в городе слишком много приезжих. Такое исследование провели аналитики hh.ru.

Опрос показал, что 77% респондентов считают, что в городе на Неве много приезжих. Обратного мнения придерживаются только 15%.

Больше других уверены, что в Северной столице слишком много приезжих представители транспортной сферы (63%), маркетинга (60%) и административный персонал (59%). В противовес им высказались представители сферы производства (43%) и юристы (33%). говорится в сообщении.

Треть респондентов отметила, что из-за приезжих в Петербурге сложнее устроиться на работу. Среди тех, кто считает так, много представителей административного персонала и транспортной сферы. Меньше всего за конкуренцию переживают работники банковской и IT-сфер (по 68%), и строители (67%). Около половины считают, что это никак не взаимосвязано.

Фото: Piter.tv