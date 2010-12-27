Петербурженки завоевали 6 медалей на паралимпиаде по настольному теннису

Паралимпиада проходила в столице Китая.

Петербурженки приехали из столицы Китая и привезли с собой 6 медалей с паралимпийских соревнований по настольному теннису. Об этом сообщают городские СМИ.

Елена Литвиненко и Ольга Горшкалева входят в состав паралимпийской сборной России (у девушек поражение опорно-двигательного аппарата), петербурженки завоевали три медали: золотую и две бронзовых. Также Литвиненко заняла третье место в классе SM8, а Горшкалева - в SF9. Шестую (серебряную) медаль девушки получили в составе женской сборной России вместе с Викторией Сафроновой в соревнованиях в классе TF9-10.

Ранее Артему Дзюбе предложили сыграть в предстоящем теннисном турнире St. Petersburg Open.

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