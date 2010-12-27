Если футболист согласится, то для него оставят wild card.

Нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе предложили сыграть в предстоящем теннисном турнире St. Petersburg Open. Однако в этот день (23 сентября) у футболиста игра с московским "Локомотивом". Поэтому если спортсмен согласится, то для него оставят wild card (особое приглашение не прошедшему общую квалификацию на соревнование). Об этом сообщил генеральный директор состязания Александр Медведев.

Он напомнил, что Дзюба неплохо играет в теннис. И теннисная подготовка внесла существенный вклад в его футбольную карьеру, в частности уровень игры, жажду борьбы, голевое чутье и эмоциональную заряженность на победу.

Напомним, что теннисный турнир St. Petersburg Open пройдет в Северной столице с 16 по 23 сентября. Ранее мы писали, что Дзюба станет капитаном сборной России в матче Лиги наций против Турции.

Фото: fc-zenit.ru