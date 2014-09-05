Во второй раз теннисист Марин Чилич стал победителем турнира St. Petersburg Open

Для Марина Чилича это победа стала 20-й в карьере на турнирах под эгидой АТР.

В воскресенье, 31 октября, победителем турнира St. Petersburg Open стал хорватский теннисист Марин Чилич. Призовой фонд составил более 860 тыс. долларов.

Финальная встреча была с американца Тейлором Фрицем, которая закончилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4 в пользу 33-летнего хорватского теннисиста. Игра длилась 2 часа 23 минуты.

Для Марина Чилича это победа стала 20-й в карьере на турнирах под эгидой АТР. Ранее в 2011 году он уже становился финалистом в St. Petersburg Open. Кроме этого, в московском Кубке Кремля он также дважды одержал победу.

Ранее в Москве прошел традиционный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля". Вход на арены разрешался только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию от ковида или перенесенное заболевание.

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