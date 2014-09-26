В Москве прошел традиционный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля"

Вход на арены разрешался только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию от ковида или перенесенное заболевание.

В москве с 16 по 24 октября проходил традиционный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля". Финальные матчи были сыграны за несколько дней до наступления в столице нового локдауна, передает "Профиль".

Турнир существует уже 30 лет, ежегодно он проходил в "Олимпийском", но после его закрытия в 2019. В этом году он состоялся в "Лужниках" – во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Дворце спорта.

Отметим, что турнир прошел под эгидой коронавирусных ограничений, так, например, не обошлось без 30% заполняемости зала. Удалось уместить только 14 тыс. болельщиков. Кроме этого, вход на арены разрешался только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию от ковида или перенесенное заболевание.

Перспективы турнира ухудшились потому, что "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) – элитный турнир, традиционно устраиваемый в марте, но в 2021-м сдвинутый на начало октября. Для игроков отыграть в Калифорнии, а затем улететь в Москву было тяжелым испытанием.

В результате российский турнир потерял многих игроков: отозвала заявку ма Радукану (Великобритания), Белинда Бенчич (Швейцария), Анжелика Кербер (Германия), Бьянка Андрееску (Канада). Вторая ракетка мира Дмитрий Медведев также не участвовал в турнире, но приехал на автограф-сессию.

Интересным был мужской турнир, в котором принимали участие Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Рублев и Хачанов уже выигрывали Кубок Кремля в 2018 и 2019 годах, а 28-летний Карацев проводит первый успешный сезон в карьере.

Так, Рублев сразу проиграл и выбыл, а Хачанов с Карацевым сразились в полуфинале. В итоге победил Карцев и позже выиграл и финал у опытного хорвата Марина Чилича.

В женской сетке в финал вышла 26-летняя Екатерина Александрова. Спортсменке удалось обойти вторую ракетку мира Арину Соболенко. Однако победу она уступила эстонке Анетт Контавейт, упустив немало возможностей завершить матч в свою пользу.

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