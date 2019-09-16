Стали известны победители теннисного турнира St. Petersburg Open в парном разряде

Игра завершилась 18-го октября около 15 часов.

В международном теннисном турните ST.PETERSBURG OPEN - 2020 определились победители в парном разряде. Ими стали австриец Юрген Мельцер и француз Эдуар Роже-Васслен, сообщила пресс-служба спортивного мероприятия.

Теннисисты обыграли нидерландца Матве Мидделкопа и бразильца Марсело Демолинера со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Для Мельцера и Роже-Васслена это первая совместная победа.

Сегодня, 18 октября, финальный день спортивного турнира.

Ранее на турнире случился скандал, связанный с американским теннисистом Сэмом Куэрри. После положительного теста на коронавирус спортсмен вместе со своей семьей вылетел частным бортом из России.

Фото: vk.com/formulatx / VK