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Стали известны победители теннисного турнира St. Petersburg Open в парном разряде
Сегодня, 15:21
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nadezhda_sib

Стали известны победители теннисного турнира St. Petersburg Open в парном разряде

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Игра завершилась 18-го октября около 15 часов.

В международном теннисном турните ST.PETERSBURG OPEN - 2020 определились победители в парном разряде. Ими стали австриец Юрген Мельцер и француз Эдуар Роже-Васслен, сообщила пресс-служба спортивного мероприятия.

Теннисисты обыграли нидерландца Матве Мидделкопа и бразильца Марсело Демолинера со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Для Мельцера и Роже-Васслена это первая совместная победа. 

Сегодня, 18 октября, финальный день спортивного турнира. 

Ранее на турнире случился скандал, связанный с американским теннисистом Сэмом Куэрри. После положительного теста на коронавирус спортсмен вместе со своей семьей вылетел частным бортом из России. 

Фото: vk.com/formulatx / VK 

Теги: st petersburg open 2020, парный разряд, теннисный турнир
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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