Кудерметова и Мертенс стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде

Для россиянки этот титул стал первым в нынешнем сезоне.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде. Турнир прошел в американском Форт-Уэрте.

В финале соперницами девушек были чешские спортсменки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Кудерметова и Мертенс одержали победу со счетом 6:2, 4:6, 11:9. Матч длился 1 час 42 минуты.

Для Вероники Кудерментовой этот титул стал первым в нынешнем сезоне и первым в парном разряде.

Ранее мы сообщали, что Касаткина не смогла выйти в полуфинал итогового турнира WTA.

Видео: YouTube / WTA