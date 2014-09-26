Кудерметова и Мертенс стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде. Турнир прошел в американском Форт-Уэрте.
В финале соперницами девушек были чешские спортсменки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Кудерметова и Мертенс одержали победу со счетом 6:2, 4:6, 11:9. Матч длился 1 час 42 минуты.
Для Вероники Кудерментовой этот титул стал первым в нынешнем сезоне и первым в парном разряде.
Ранее мы сообщали, что Касаткина не смогла выйти в полуфинал итогового турнира WTA.
Видео: YouTube / WTA
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