Российская теннисистка Звонарева вышла в финал парного турнира в Вашингтоне

Спортсменка сражается за титул вместе с немкой Лаурой Зигемунд.

Российская представительница Вера Звонарева в паре с немецкой коллегой Лаурой Зигемунд обыграла украинских спортсменок Людмилу и Надежду Киченок в полуфинале международного турнира в Вашингтоне, общий призовой фонд которого в 2023 году составляет более 780 тысяч долларов. Игра на корте завершилась с результатом 6:1, 6:3. Состязание длилось на протяжении одного часа и шести минут. Перед матчем организаторами было объявлено, что Звонарева и украинки не будут ждать друг другу руки. После игры сестры Киченок обменялись рукопожатиями с немкой Лаурой Зигемунд, россиянка махнула им рукой и пожала руку только судье. В финале американского турнира Зигемунд и Звонарева выступят против победительниц матча между Алексой Гуарачи из Чили / Моникой Никулеску из Румынии и Сюко Аоямы из Японии / Габриэлой Дабровски из Канады.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт