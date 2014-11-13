Россиянка Самсонова победила украинку Костюк на теннисном турнире в Вашингтоне

Игра закончилась с результатом 6:4, 6:2.

Российская представительница Людмила Самсонова победила украинскую оппонентку Марту Костюк в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), организованного в Вашингтоне. Встреча на корте завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу участницы, которая выступала под восьмым номером. Следующей соперницей для россиянки в рамках полуфинального этапа станет победительница игры в матче между швейцаркой Белиндой Бенчич и американкой Корри Гауфф.

В настоящее время Людмиле Самсоновой 24 года. Девушка располагается на 18-й строчке рейтинга WTA (женской теннисной ассоциации) и является победительницей четырех турниров, проведенных под под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема спортсменка не проходила далее четвертого круга. Россиянка является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года.

Известно, что 21-летняя Костюк является 30-й ракеткой мира. Украинская теннисистка побеждала на одном турнире WTA. Ее лучшим результатом в серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2021 году. Международный турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Общий призовой фонд данного соревнования составляет порядка 780 тысяч долларов. Действующей победительницей пока что остается Людмила Самсонова. Ранее титул из россиянок выигрывали Светлана Кузнецова (в 2014 и 2018 годах) и Екатерина Макарова в 2017 году.

Касаткина уступила Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне.

Фото и видео: YouTube / WTA