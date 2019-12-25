Участник теннисного турнира St.Petersburg Open из США сбежал после положительного текста на COVID-19

Теннисист улетел из России частным бортом, не сообщив о своем местоположении.

Американский теннисист Сэм Куэрри сбежал из места его самоизоляции в Петербурге вместе с семьей после положительного теста на коронавирус. Оценку его действиям даст Ассоциация теннисистов-профессионалов, сообщила пресс-служба компании-организатора турнира St.Petersburg Open "Формула ТХ".

Спортсмены должны каждый 4-й день сдавать тест на коронавирус. 7-го октября тест Куэрри и его жены был отрицательным, однако 11-го октября оказался положительным. Теннисиста сняли с турнира и обеспечили ему все необходимые условия для проживания, а также медицинский осмотр, однако медиков в свой номер мужчина не пустил.

Повторный тест был назначен Сэму Куэрри на четверг, 15 октября, однако вместо того, чтобы действовать в соответствии с правилами ATP и санитарным протоколом турнира, Сэм Куэрри, как зафиксировали камеры наблюдения отеля, в 5.45 утра 13 октября, вместе с семьей без уведомления службы ресепшн покинул гостиницу. Как Куэрри сообщил представителю АТР, он с семьей покинул Россию на частном самолете. говорится в сообщении.

Точное местоположение теннисист не стал сообщать.

Международный теннистный турнир завершится 18 октября.

Фото: spbopen.ru